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Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже

Керченский стрелок, вероятно, перед нападением сжег свои вещи и закопал сейф

СК РФ
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Нападение на колледж в Керчи (19)
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СМИ сообщают, что среди сожженных личных предметов были обнаружены фотографии, тетради, части ноутбука, сим-карта, оплавленный нож, а также религиозная литература.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Владислав Росляков, который подозревается в массовом убийстве людей в Керченском политехническом колледже, возможно, перед нападением сжег свои личные вещи и закопал сейф, сообщает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов с пистолетом Ярыгина «Грач»
© Sputnik / Антон Вергун
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Канал РЕН ТВ опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно как подозреваемый несет на пустырь сейф, который, предположительно, он позже закопал. Что в нем хранилось — остается неизвестным.

Кроме того, перед совершением преступления Росляков сжег личные вещи недалеко от своего дома, где, как предполагается, он тренировался в стрельбе и взрывах.

Правоохранители, предположительно, уже исследовали пустырь у дома устроившего стрельбу в Керчи студента Владислава Рослякова, но не обнаружили там никакого сейфа.

На прошлой неделе студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, среди них пятнадцать студентов и пять работников учебного заведения. Пострадали более пятидесяти человек.

Изначально было возбуждено уголовное дело о теракте, позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа. Месяц назад он прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и получил разрешение на хранение оружия.

Темы:
Нападение на колледж в Керчи (19)


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