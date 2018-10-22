Разыскиваемый за угрозу убийством задержан на российско-абхазской границе

Задержанный 43-летний житель Пермского края был объявлен в федеральный розыск за угрозу убийством несколько недель назад.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Россиянин, находившийся в федеральном розыске за угрозу убийством, был задержан на российско-абхазской границе. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Задержанный – 43-летний житель Пермского края был в федеральном розыске всего несколько недель.

"Накануне в МВД по Пермскому краю в отношении беглеца было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Однако предполагаемый преступник предпочел уклониться от ответственности, которая в рамках данной статьи предусматривает в том числе лишение свободы сроком до 2-х лет, и попросту сбежал", — говорится в сообщении.

Сочинские пограничники передали задержанного сотрудникам местной полиции для последующего направления инициаторам федерального розыска.