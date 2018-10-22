В Крыму сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный после ЧП в Керчи

Власти Крыма отменили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера, который был введен после трагедии в Керченском политехническом колледже.

Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился отменить в республике режим чрезвычайной ситуации техногенного характера, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Никольский Абхазия готова помочь пострадавшим в Керчи

"Отменить режим чрезвычайной ситуации техногенного характера регионального уровня реагирования для органов управления и сил территориальной подсистемы Республики Крым единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенный распоряжением главы РК 17 октября 2018года", — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте крымского правительства.

Ранее сообщалось, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Погиб 21 человек, более 50 получили травмы. После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Нападавший покончил с собой.