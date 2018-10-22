Путин подписал указ об экономических мерах против Украины

Такая мера предпринята "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян и поручил правительству разработать меры и определить перечень подпадающих под них украинских физических и юридических лиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

"Правительству… определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры; определить специальные экономические меры, применяемые в отношении физических и юридических лиц", — говорится в документе.

Сообщается, что Россия отменит специальные экономические меры, если Украина прекратит действие своих санкций в отношении россиян и российских компаний.