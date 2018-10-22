Стало известно, сколько китайские туристы потратили в Москве за 2017 год

В 2017 года около 140 миллионов китайцев выезжали за границу, в том числе в Россию.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Китайские туристы в 2017 году в Москве потратили более миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"Сейчас, конечно, много китайцев посещают Россию, хотят посмотреть Москву, Санкт-Петербург и другие города, природу. И, конечно, они там тоже делают покупки, там хорошие товары есть. В Москве в прошлом году китайские туристы потратили больше одного миллиарда долларов", — сказал он на встрече с журналистами.

Как отмечает помощник министра, китайцы очень любят элитные товары и выстраиваются в очереди перед магазинами, а также в среднем тратят на одного человека 5 тысяч долларов, а в Париже, к примеру, до 12 тысяч евро.