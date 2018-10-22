20:16 22 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR75.37
Поиск
Туристы в Москве

Стало известно, сколько китайские туристы потратили в Москве за 2017 год

© Sputnik / Сергей Пятаков
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

В 2017 года около 140 миллионов китайцев выезжали за границу, в том числе в Россию.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Китайские туристы в 2017 году в Москве потратили более миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй.

"Сейчас, конечно, много китайцев посещают Россию, хотят посмотреть Москву, Санкт-Петербург и другие города, природу. И, конечно, они там тоже делают покупки, там хорошие товары есть. В Москве в прошлом году китайские туристы потратили больше одного миллиарда долларов", — сказал он на встрече с журналистами.

Как отмечает помощник министра, китайцы очень любят элитные товары и выстраиваются в очереди перед магазинами, а также в среднем тратят на одного человека 5 тысяч долларов, а в Париже, к примеру, до 12 тысяч евро.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит патриарха

    Стали известны детали предстоящего визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову.

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Пять месяцев без войны: кадры послевоенного Дамаска
Хеллоуин животных – массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Праздник у зверят: массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia