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Юноша хотел вступить в ИГ*, но был пойман на границе с Абхазией

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Обвиняемый в преступлении юноша разрабатывал план вступления в террористическую организацию с марта 2017 года.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего юноши, который пытался вступить в террористическую организацию "Исламское государство"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК по Краснодарскому краю.

При попытке выехать в Сирию юноша был пойман на абхазо-российской границе. По информации следствия, уголовное дело возбуждено на основании материалов ФСБ по Краснодарскому краю.

"По версии следствия, с марта по декабрь 2017 года молодой человек разрабатывал план, направленный на создание условий по выезду в Сирийскую Республику для вступления и участия в террористической организации "Исламское государство", — говорится в сообщении регионального СК.

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Следствие добавило, что юноша подписался на новостные каналы, с помощью которых собрал информацию о маршруте следования до Сирии, о списке необходимых вещей и предметов, прогнозе погоды и о возможных препятствиях.

Также молодой человек подписался на информационные каналы, чтобы подготовить маршрут поездки в Сирию, приобрел необходимые вещи и разузнал прогноз погоды на ближайшее время. После приобретения необходимых вещей, а также оружия юноша добрался автостопом из Москвы в Краснодарский край.

"В конце декабря 2017 года он прибыл в село Веселое Адлерского района города Сочи, где собирался незаконно пересечь границу между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, но его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками полиции", — уточняет пресс-служба.

Следствие продолжает расследование, уголовное дело направлено в суд.

*"Исламское государство" – террористическая организация, запрещенная в России.



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