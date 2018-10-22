В конструктивном и деловом ключе: как прошла встреча Патрушева и Болтона

Встреча секретаря Совбеза России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона состоялась в Москве в понедельник.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Встреча секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона стала важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на встрече в понедельник в Москве обсудили вопрос продления договора СНВ-3.

"В ходе переговоров также состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с продлением срока действия Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений после 2021 года еще на пять лет", — отмечается в сообщении.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора 10 лет — до 2021 года.

Также во время встречи стороны обсудили ситуацию с соглашением по Ирану, обстановку в Сирии, Афганистане и на Украине, а также ядерную проблему Корейского полуострова.

"Николай Патрушев и Джон Болтон затронули вопросы дальнейшего развития ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, обсудили обстановку в Сирии, Афганистане и на Украине, а также ядерную проблему Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российская сторона приветствовала шаги Вашингтона по нормализации ситуации вокруг Корейского полуострова, а также усилия Сеула и Пхеньяна по продвижению межкорейских отношений.

Также сообщается, что Патрушев и Болтон предметно обсудили проблематику договора о нераспространении ядерного оружия, договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, договора по открытому небу, а также конвенцию о запрещении химического, биологического и токсинного оружия.

Кроме того, с обеих сторон был озвучен ряд инициатив, реализация которых может способствовать созданию атмосферы доверия и укреплению сотрудничества между РФ и США. Подчеркивается, что по итогам состоявшейся встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога по линии Cоветов безопасности двух стран.