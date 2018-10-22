Американский самолет совершил разведывательный полет у побережья Абхазии

Самолет-разведчик пролетел у побережья Абхазии, Краснодарского края и Крыма, не нарушая воздушной границы двух государств.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Самолет ВВС США RC-135V провел разведку у южных границ России, сообщает РИА Новости со ссылкой на западные мониторинговые ресурсы.

Самолет не нарушил воздушные границы ни России, ни Абхазии, находясь над водами Черного моря.

Радиолокационные способности самолета позволяют ему вести разведку с такого расстояния и собирать информацию о расположении систем ПВО на территории Крыма и Краснодарского края.

Как сообщается, разведчик вылетел с авиабазы Суда-бэй на острове Крит.

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