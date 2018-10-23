10:09 23 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR75.37
Поиск
Президент США Дональд Трамп на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Дональд Трамп рассказал, почему его не любят в Евросоюзе

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

США ввели торговые пошлины на сталь и алюминий в отношении всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не любят в других странах, потому что он "заставляет их платить", сообщает РИА Новости.

"Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая Европейский Союз, оказались низкими. Конечно они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой. Почему я им должен нравиться?", — отметил Трамп в своем Twitter, добавив, что тем не менее "они ему нравятся".

США с первого июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Сейчас пошлинами в 25 процентов облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10 процентов действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.

При этом Трамп ссылается на 232-ю статью американского закона о расширении торговли от 1962 года, которая позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано интересами нацбезопасности.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

  • Килька
    Ценный продукт

    Латвия потратит два миллиона евро на создание "инновационных" продуктов из рыбы: уже придумали фарш и "что-то вроде анчоусов из кильки".

  • Учения Железный волк
    Ручной волк

    Моторизированная пехотная бригада Литвы "Железный волк" (Gelezinis vilkas) стала частью немецкой дивизии.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит патриарха

    Стали известны детали предстоящего визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Молдову.

  • Работа автозаправочной станции
    Полный бак

    Дефицит горючего в Южной Осетии, который наблюдался на прошлой неделе, удалось ликвидировать, заправки заработали в полном объеме.

  • Автомобили патрульно-постовой службы, архивное фото
    Сбежавшая невестка

    Молодая женщина сбежала из семьи с родственником своего мужа. Однако романтическая история спустя два дня закончилась плачевно.

  • Праворульный автомобиль
    "Праворульный" тупик

    Если власти Армении не отменят запрет на импорт машин с правым рулем, то это приведет к параличу на границе, считает эксперт.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Пять месяцев без войны: кадры послевоенного Дамаска
Хеллоуин животных – массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Праздник у зверят: массовое поедание тыквы в Детройтском зоопарке
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia