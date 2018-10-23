Дональд Трамп рассказал, почему его не любят в Евросоюзе

США ввели торговые пошлины на сталь и алюминий в отношении всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Американский президент Дональд Трамп заявил, что его не любят в других странах, потому что он "заставляет их платить", сообщает РИА Новости.

"Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая Европейский Союз, оказались низкими. Конечно они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой. Почему я им должен нравиться?", — отметил Трамп в своем Twitter, добавив, что тем не менее "они ему нравятся".

США с первого июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Сейчас пошлинами в 25 процентов облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10 процентов действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.

При этом Трамп ссылается на 232-ю статью американского закона о расширении торговли от 1962 года, которая позволяет президенту устанавливать торговые барьеры с иностранными государствами, если это оправдано интересами нацбезопасности.