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Самый длинный морской мост в мире открыли в Китае

Самый длинный морской мост в мире открыли в Китае

© AP Photo. Kin Cheung
Новости
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Мост связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров и весом 400 тысяч тонн открыли на Юге Китая во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Тауэрский мост в Лондоне
CC0 / Pixabay
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Свободное движение по мосту откроется в среду и позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.

Инженеры создали сложную структуру, которая состоит из нескольких частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля, длина которого 6,7 километра, нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао в силу их отношений обязателен пограничный контроль.

Мост должен прослужить до 120 лет и выдерржать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8.

По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров.



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