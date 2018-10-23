Самый длинный морской мост в мире открыли в Китае

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров и весом 400 тысяч тонн открыли на Юге Китая во вторник, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

Свободное движение по мосту откроется в среду и позволит сократить время поездки из Гонконга в Чжухай с трех часов до 30 минут.

Инженеры создали сложную структуру, которая состоит из нескольких частей надводного моста общей протяженностью 22,9 километра, подводного тоннеля, длина которого 6,7 километра, нескольких искусственных островов, а также специальных пограничных КПП — между материковым Китаем, Гонконгом и Макао в силу их отношений обязателен пограничный контроль.

Мост должен прослужить до 120 лет и выдерржать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час и землетрясения магнитудой 8.

По предварительным подсчетам, к 2030 году каждый день по мосту будут проезжать более 29 тысяч транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров.