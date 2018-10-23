МВД России предложило наказывать за побег с места ДТП как за пьяную езду

Новый законопроект призван устранить пробел в законодательстве, который позволял скрывшимся с места аварии водителям в нетрезвом состоянии избежать уголовной ответственности.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. В МВД предложили ввести уголовное наказание для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой есть пострадавшие, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

Согласно поправкам в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, водители, скрывшиеся с места ДТП, понесут такое же наказание, как и пьяные виновники аварии.

Водителям, которые виновны в ДТП с пострадавшими, за причинение тяжкого вреда здоровью будет грозить до четырех лет заключения, если же в ДТП есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы.

Сейчас Уголовный кодекс России предусматривает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно.

Новый законопроект призван устранить пробел в законодательстве, который позволял скрывшимся с места аварии водителям в нетрезвом состоянии избежать уголовной ответственности.