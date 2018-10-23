Трапш: негативная информация о России вызывает сомнения у жителей Европы и США

Французская социологическая компания IFop провела опрос для международного информационного агентства и радио Sputnik в странах Европы и США на тему "Объективно ли пишут СМИ в вашей стране о России".

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Согласно итогам социологического опроса, проведенного компанией IFop, почти половина опрошенных людей в Европе и США не верят в объективность информации СМИ о России.

"Здесь однозначно то, что потребитель информации в европейских странах и США достаточно требовательный к тем данным, которые ему предоставляют. Волна негативной информации о России у них вызывает подсознательное неприятие, сомнение, скептическое отношение", — сказал в интервью Sputnik политолог Николай Трапш.

По словам эксперта, результаты соцопроса вполне ожидаемые и по возрастным категориям, и по территориальным.

"В восточной Германии, скажем, верят меньше, чем в западной, это и понятно, потому что восточная Германия более тесно была связана с Советским Союзом, и там соответственно иное восприятие, особенно у старшего поколения. Или в США, представители республиканской партии доверяют меньше, чем демократической, это неудивительно в контексте скандалов, в которых российский фактор вроде как действовал против демократической партии", — сказал Николай Трапш.

Если говорить о европейских политических партиях, то здесь в достоверность информации в СМИ о России не верят около половины опрошенных.

"Интересны географические вещи, помимо западной и восточной Германии. Что касается южной Англии и других регионов, это требует дополнительного исследования. А если судить по уровню доходов, то здесь достаточно предсказуемые варианты — те, кто имеет более высокий доход, они больше имеют возможность самостоятельно анализировать, у них на это больше времени и, как правило, больше интеллектуальной потенции для того чтобы выявить несоответствия в той пропаганде против России, которая ведется", — подчеркнул эксперт.

Николай Трапш отметил, что его удивила возрастная раскладка по Соединенным Штатам Америки и по Великобритании.

"Мне всегда казалось, что там старшее поколение с большим энтузиазмом воспринимает всякого рода антироссийскую пропаганду, но вполне возможно, что тренд меняется, хотя меня это отчасти удивило. Еще один момент — это то, что во Франции, где в городских коммунах, провинциях больше людей, которые считают информацию о России необъективной, в парижской агломерации. Тут хотелось бы понять, что имеется в виду, где именно в парижской агломерации, если это центр Парижа, тогда это объяснимо, если пригороды, то тут много вопросов", — отмечает Николай Трапш.

Почти половина опрошенных не верят в объективность информации СМИ о России: во Франции таких более половины 53%, в Германии каждый второй — 50%, почти половина в Великобритании — 47%, и 43% в США. Доверяющих СМИ в этом вопросе значительно меньше — четверть во Франции, треть в Великобритании и по 39% в Германии и США.

53% французов, 50% немцев, 47% британцев и 43% американцев считают, что СМИ в их странах необъективно пишут о России.

Во Франции и Германии молодое поколение чаще старшего говорит о необъективности данных СМИ о России: во Франции 58% среди тех, кто младше 35 лет (особенно часто об этом говорят 25-34-летние, их 63%), против 51% среди тех, кто старше 35 лет, в Германии 54% среди тех, кто младше 35 лет, против 48% среди тех, кто старше 35 лет.

В США и Великобритании, наоборот, старшее поколение чаще младшего говорит о необъективности данных СМИ о России: в США 46% среди тех, кто старше 35 лет, против 34% среди тех, кто младше 35 лет, в Великобритании 51% среди тех, кто старше 35 лет, против 38% среди тех, кто моложе 35 лет.