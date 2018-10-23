МЧС России предупредило об образовании смерчей над морем в Сочи

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Над участком Черного моря между поселками Магри и Веселое до конца вторника 23 октября возможно образование смерчей, сообщает Кубань24 со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Краснодарскому краю.

© Sputnik / Михаил Мордасов "Апокалипсис, прячемся": буйство стихии на побережье Черного моря глазами очевидцев

"Если находитесь на открытой местности, необходимо немедленно укрыться в ближайшей канаве или яме и плотно прижаться к земле", — говорится в сообщении пресс-службы.

Также спасатели предупреждают жителей и гостей курорта остерегаться электрических проводов, рекламных щитов и по возможности во время смерча не находиться рядом с высокими зданиями и деревьями.

"Если вы находитесь в здании, отключите электроэнергию, погасите огонь в печах, закройте краны на газовых сетях и включите радиоприемник для получения информации от МЧС", — предупредили в пресс-службе.

В случае опасности спасатели просят звонить по единому номеру МЧС по краю 112.