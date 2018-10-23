Российские ученые определили главные преимущества низкокалорийной диеты

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Российские биологи пришли к выводу, что ограничение числа калорий не только улучшает здоровье сердца и сосудов, но и заметно снижает шансы на развитие тяжелых проблем с почками, сообщает РИА Новости. CC0 / webandi / Schnitzel "Военная диета": чем грозит здоровью быстрое похудение

По словам ученого из МГУ Егора Плотникова, эксперименты продемонстрировали важную роль аутофагии в защите почки.

"Основная задача этого процесса — утилизация поврежденных компонентов в клетках. Он хуже работает у старых животных, что приводит к накоплению плохо функционирующих молекул и органелл. Это может служить причиной того, почему урезание калорийности рациона почти не помогает им", — отметил Плотников.

Эксперименты, проведенные на червях, мышах и других животных еще в 1960-х годах, показали, что ограничение калорийности диеты заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из них так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни этих животных и человека.