Первый складной смартфон от Samsung могут презентовать уже 7 ноября

Samsung может презентовать новый смартфон с гибким экраном уже 7 ноября на открытии конференции Samsung Developer Conference в Сан-Франциско.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Складной смартфон от Samsung может быть представлен на конференции Samsung Developer Conference, которая будет проходить в Сан-Франциско с 7 по 8 ноября, сообщает Planet Today. CC BY 2.0 / GillyBerlin / Paris x Huawei P20 Pro Самый продвинутый и технически совершенный: назван лучший смартфон года

Отмечается, что в приглашениях на форум содержится прямой намек на возможный анонс уникального смартфона с гибким экраном. Предположение также подкрепляется тем, что представители Samsung уже ранее сообщали о том, что девайс будет презентован в ноябре 2018 года.

Предполагается, что устройство нового типа будет показано непосредственно на открытии конференции.

Ранее глава мобильного подразделения Samsung Ди Джей Кох назвал грядущий складной смартфон "очень непростым" в разработке продуктом, а также отметил, что опросы, проведенные корпорацией, свидетельствуют о высоком спросе, которым будет пользоваться устройство.