19:06 23 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR74.86
Поиск
Затонувший корабль

На дне Черного моря найден корабль, затонувший более двух тысяч лет назад

© Фото: Services Archaeology and Heritage Association / Black Sea MAP
Новости
Получить короткую ссылку
146010

Исследователи обнаружили мачты, рули и скамьи для гребцов, которые полностью сохранились на глубине более двух километров благодаря нехватке кислорода.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Самый древний в мире неповрежденный корабль обнаружили археологи из Великобритании на дне Черного моря, судну насчитывается более 2,4 тысяч лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Предполагается, что 23-метровый корабль принадлежал древним грекам.

"Корабль, сохранившийся в неповрежденном виде со времен классической эпохи и лежащий на глубине более двух километров, — это то, во что я бы никогда не поверил", — заявил ведущий исследователь команды профессор Джон Адамс.

Отмечается, что похожий торговый корабль изображен на древнегреческой вазе Siren Vase, которая датируется тем же периодом и хранится в Британском музее. На корабле, изображенном на вазе, к мачте привязан Одиссей, спасающийся от пения сирен.

Исследователи планируют оставить корабль на месте, однако небольшой фрагмент подняли для углеродного анализа.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Зал Рижского окружного суда, где проходило рассмотрение дела Александра Гапоненко
    "Просто стыдно"

    Объявление о вакансии консультанта в Рижский окружной суд вызвало бурю злобных насмешек у пользователей соцсетей.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте
    Господин премьер-министр

    Во время заседания в Палате общин лидер Лейбористской партии Великобритании перепутал должность и пол президента Литвы Дали Грибаускайте.

  • Конституция Республики Молдова
    Без шансов

    Спикер парламента Молдовы считает, что проект о замене государственного языка в Конституции с молдавского на румынский ждет неудача.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Бразильский форвард Пеле
Король футбола: легендарному Пеле 78 лет
Ливень и град в Риме
Мощный ливень с градом затопил улицы и метро Рима
Алкоголь и ваша жизнь
Алкоголь и жизнь

Соцсети

Sputnikabkhazia