На дне Черного моря найден корабль, затонувший более двух тысяч лет назад

Исследователи обнаружили мачты, рули и скамьи для гребцов, которые полностью сохранились на глубине более двух километров благодаря нехватке кислорода.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Самый древний в мире неповрежденный корабль обнаружили археологи из Великобритании на дне Черного моря, судну насчитывается более 2,4 тысяч лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Guardian.

Предполагается, что 23-метровый корабль принадлежал древним грекам.

"Корабль, сохранившийся в неповрежденном виде со времен классической эпохи и лежащий на глубине более двух километров, — это то, во что я бы никогда не поверил", — заявил ведущий исследователь команды профессор Джон Адамс.

Отмечается, что похожий торговый корабль изображен на древнегреческой вазе Siren Vase, которая датируется тем же периодом и хранится в Британском музее. На корабле, изображенном на вазе, к мачте привязан Одиссей, спасающийся от пения сирен.

Исследователи планируют оставить корабль на месте, однако небольшой фрагмент подняли для углеродного анализа.