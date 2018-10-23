Херсонский суд продлил арест Кирилла Вышинского

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Херсонский апелляционный суд оставил под арестом руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, отказав его защите в ходатайстве об изменении меры пресечения, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Андрея Доманского.

© Sputnik / Стрингер Вышинский назвал причину своего ареста

"Отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Кирилл остался до 4 ноября под стражей", — рассказал Доманский.

Теперь на следующей неделе можно ожидать ходатайство со стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей либо изменения меры пресечения, сообщил адвокат. По украинскому законодательству, за пять дней до истечения срока ареста (то есть до 4 ноября) обвинение должно обратиться в суд с просьбой о продлении ареста, уточнил адвокат.