Ваш орлан склевал все оливки: Путин напомнил Болтону, что написано на гербе США

Президент России Владимир Путин встретился с помощником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном в Москве во вторник.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Владимир Путин на встрече с Джоном Болтоном напомнил, что на гербе США есть надпись "единство в многообразии", поэтому необходимо искать точки соприкосновения, несмотря на разные подходы, сообщает РИА Новости.

Болтон заявил, что это является и намерением США.

"Насколько я помню, на гербе Соединенных Штатов изображен орлан, с одной стороны он держит 13 стрел, а с другой стороны оливковую ветвь, как знак миролюбивой политики, с 13-ью оливками. Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?" — добавил Путин.

Делегации встретили эти слова президента смехом.

Со своей стороны, Болтон выразил надежду, что найдет ответы на имеющиеся у Путина вопросы, но "оливковую ветвь с собой не привез". "Я так и думал", — отреагировал Путин. В делегациях снова засмеялись.

Российский лидер отметил, что несмотря на недружественные шаги США по отношению к России, товарооборот между странами растет, как и российские инвестиции в Америку.