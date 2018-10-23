Деньги на ветер: чиновник из Ленобласти уходил от погони и выкидывал взятку в окно

Чиновник требовал два миллиона рублей за подписание актов по ремонту и восстановлению в поселке Токсово канализационно-очистных сооружений, и 21 октября получил часть затребованных денег.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Главу поселковой администрации Токсово Ленинградской области и члена Совета депутатов того же поселка задержали, когда они пытались скрыться от полиции после получения взятки и выкинуть деньги на дорогу, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Ленинградской области.

"Предприимчивый глава администрации получил часть требуемой суммы в размере 300 тысяч рублей, от общей суммы взятки в размере двух миллионов рублей, за подписание актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат по восстановлению канализационно-очистных сооружений в поселке Токсово и дальнейшее общее покровительство", — говорится в сообщении СК.

Получив взятку, чиновник сел в машину, где его ждал член Совета депутатов, и к ним подошли полицейские, после чего машина "взвизгнула и вырулила со стоянки", правоохранители последовали за иномаркой.

Мужчины попытались избавиться от денег, выкидывая пятитысячные купюры из окна движущейся машины. Однако беглецам оторваться не удалось, вскоре их настигли и задержали.

В СК уточнили, что одному из задержанных стало плохо, и он был доставлен в больницу.