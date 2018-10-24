В США разыгран рекордный джек-пот в размере $1,6 млрд

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Рекордный джек-пот в 1,6 миллиарда долларов разыгран в лотерее в США, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение организаторов лотереи Mega Millions.
Выиграли номера 5, 28, 62, 65, 70 и "мега-шар" 70. в ближайшие часы станет известно, сорвал ли кто-нибудь из участников главный приз.
Две крупнейшие лотереи США Mega Millions и Powerball не так давно скорректировали правила игры таким образом, что шансы отдельных игроков, и без того астрономические малые, уменьшились еще больше. Однако вместе с этим в лотереях стали разыгрывать рекордные джек-поты, что привлекло дополнительных покупателей.
Если никто не выиграет джек-пот во вторник, следующий розыгрыш может возрасти до двух миллиардов долларов.