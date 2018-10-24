Экскурсии, море, плед и кот: определена формула лучшего осеннего отдыха

Сервис путешествий узнал у пользователей, каким они видят себе идеальный отпуск осенью. В опросе приняли участие более трех тысяч человек.

СУХУМ, 24 окт —Sputnik. Для большинства людей лучший отпуск осенью — это возможность куда-нибудь уехать, однако 24% туристов ответили, что их идеальный вариант отдыха — быть дома с пледом, книгой и котом, передает РИА Новости со ссылкой на Туту.ру.

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Интересно, что 25% опрошенных ответили, что им по душе экскурсионные поездки в города Европы. 19% выбрали вариант — "поехать на море, пусть даже остывающее, по горящей путевке".

Около 17% считают идеальной поездку к родным в другие российские города или побывать в новых местах родного края с экскурсионной целью.

Для 15% опрошенных лучший отпуск в межсезонье — это уехать далеко. Например, в страны Карибского бассейна и Юго-Восточной Азии.

В десятке самых популярных направлений этой осенью по России вылеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Краснодар, Анапу, Ростов-на-Дону, Калининград, Самару, Екатеринбург, Махачкалу.

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Среди зарубежных рейсов в топ-10 попали вылеты из Москвы в Минск, Ереван, Кишинев, Баку, Прагу, Тбилиси, Ларнаку, Тиват, Тель-Авив и в Ташкент.