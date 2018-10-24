Премьер Японии об отношениях с Россией: впереди "новая эра"

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в программной речи в парламенте заявил, что его страна откроет новую эру в отношениях с Россией, передает РИА Новости.
"На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор", — сказал он.
Абэ считает, что отсутствие мирного договора между двумя странами ненормально.
"Уже второй год бывшие жители островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония, могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности", — сказал японский премьер.
Ранее Владимир Путин заявил, что для заключения мирного договора с Японией необходимо достичь качественно нового уровня доверия. Однако это возможно только после решения территориальной проблемы, отметил российский лидер.
Отношения России и Японии
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.