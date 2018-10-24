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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Премьер Японии об отношениях с Россией: впереди "новая эра"

© Sputnik / Александр Вильф
Новости
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Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума в присутствии Абэ предложил Токио заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в программной речи в парламенте заявил, что его страна откроет новую эру в отношениях с Россией, передает РИА Новости.

"На основе отношений доверия между мной и президентом России мы решим территориальную проблему и заключим мирный договор", — сказал он.

Абэ считает, что отсутствие мирного договора между двумя странами ненормально.

Остров Шикотан
© Sputnik / Александр Лыскин
Абэ подчеркнул неизменность позиции Токио по Курильским островам
Абэ подчеркнул, что сейчас страны сотрудничают в соответствии с достигнутыми во время визита Владимира Путина в Нагато в 2016 году соглашениями. Тогда было подписано порядка 80 документов, в том числе по экономическому сотрудничеству, облегчению визового режима, рассмотрению возможности совместной экономической деятельности на четырех островах Южных Курил.

"Уже второй год бывшие жители островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, на которые претендует Япония, могут посетить могилы предков, прибывая на острова на самолете, мы начали работу над реализацией совместной экономической деятельности", — сказал японский премьер.

Ранее Владимир Путин заявил, что для заключения мирного договора с Японией необходимо достичь качественно нового уровня доверия. Однако это возможно только после решения территориальной проблемы, отметил российский лидер.

Отношения России и Японии

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© Sputnik / Михаил Климентьев
Мир без предварительных условий: предложение Путина премьер-министру Японии
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы. Последующие переговоры ни к чему не привели.

Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Теги:
договоренности, Владимир Путин, Аки Абэ, Япония, Россия


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