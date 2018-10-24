WhatsApp станет распознавать пользователей смартфонов по лицу

Пользователи WhatsApp смогут поставить дополнительную защиту на свою переписку, благодаря новым функциям Face ID и Touch ID.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. В приложении WhatsApp появится новая функция, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на портал Wabetainfo.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В WhatsApp появится реклама

Отмечается, что в мессенджере появится возможность идентификации по отпечатку пальца (Touch ID) и лицу (Face ID). Эту функцию можно будет включить в настройках. После активации в настройках конфиденциальности приложение потребует от владельца смартфона приложить палец к кнопке "Домой" или разблокировать его с помощью функции Face ID, которая опознает пользователя через фронтальную камеру.

Новая опция будет доступна владельцам разных моделей iPhone в бета-версии приложения. Когда ее представят пользователям устройств на платформе Android, пока не сообщается.

Несколькими днями ранее стало известно, что разработчики WhatsApp готовят режим "отпуска" и возможность привязать профиль к аккаунту в Instagram.