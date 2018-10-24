Руководство Сочи подозревают в превышении должностных полномочий

В Сочи продолжились массовые обыски у крупных городских чиновников, которых подозревают в превышении должностных полномочий.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Исполняющего обязанности мэра Сочи Ивана Бомбергера подозревают в выдаче незаконных разрешений на строительство домов и превышении должностных полномочий, в его кабинете проходят обыски, сообщает телеканал "Россия 24".

© Фото : Елена Синеок В сочинской администрации продолжились массовые обыски

Несколько лет назад Бомбергер купил квартиру в 90 квадратных метров всего за один миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в мэрии Сочи продолжились массовые обыски. Правоохранительные органы работают по 23 адресам городских чиновников и руководителей МУП.

В превышении должностных полномочий подозревают также руководителя сочинского водоканала Сергея Винарского и главного архитектора города Владимира Малова. Первый выдал разрешение на незаконное подключение многоквартирного дома к сетям, а второй подписывал документы на незаконное строительство. В домах чиновников обнаружены крупные суммы денег.

На прошлой неделе в Сочи были арестованы первый вице-мэр города Сергей Юрин и его предшественник Анатолий Рыков. Они подозреваются в двух особо тяжких преступлениях. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

У Анатолия Рыкова были обнаружены дорогие иномарки, элитный алкоголь, драгоценности, часы, некоторые из которых стоят до трех миллионов рублей. Владелицей машин Porsche и Mercedes значится супруга чиновника. В краснодарском доме Рыкова для машин оборудован гараж, а также винный погреб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый вице-мэр Сочи взят под стражу в Москве

Фигурантами уголовного дела также стали экс-замначальника правового управления Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития города Александра Иванова, адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов, а также учредитель мануфактуры "Юг" Игорь Строганов, который подозревается в даче взятки.

Чиновники вымогали за согласование строительства двух многоквартирных домов взятки в размере от 50 до 100 миллионов рублей.

Кроме того, задержаны главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города" Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Под стражей оказался и еще один первый вице-мэр Сочи – Мугдин Чермит. Он оказался замешан в выдаче компании "Остринский" разрешения на строительство жилого комплекса, несмотря на многочисленные нарушения с ее стороны.

В апреле на Кубани по материалам прокуратуры возбудили 40 уголовных дел о нарушениях прав дольщиков. А после проверки работы прокуратуры Адлерского района Сочи по собственному желанию уволились три прокурора.