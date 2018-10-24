Порошенко о миротворцах ООН в Донбассе: установят мир на украинской земле

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что миротворческая миссия ООН в Донбассе с "мощным мандатом и широким кругом полномочий" поможет восстановить мир на украинской земле, сообщает РИА Новости.

"Несмотря на все вызовы и проблемы, мы искренне поддерживаем деятельность ООН и верим в ее будущее. Сделать ООН полезной для всех людей планеты — это наша общая цель. Для Украины это могло бы быть через развертывание многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН с мощным мандатом и широким кругом ответственности с целью помочь восстановить мир на украинской земле", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в среду.

Власти Украины намерены добиваться введения в Донбасс миротворцев ООН. В Киеве утверждают, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и занять всю территорию Донбасса вплоть до границы с Россией.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.