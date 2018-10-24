В РПЦ выступили против анонимности в интернете

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан выступил на IV международном форуме "Религия и мир" с заявлением о том, что трагедия в Керчи должна побудить российских законодателей "поставить заслон" анонимному присутствию в интернете, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Игорь Зарембо Под венец по правилам: РПЦ установила нормы церковного брака

По словам архиерея, техническое развитие общества значительно опережает его нравственное состояние, и новые изобретения зачастую используются не во благо людям.

"Наверное, где-то сейчас появятся мнения, что опять церковники говорят то, что становится тормозом на пути свободного гражданского общества, демократии. Нет, мы за сохранение самого главного — жизни человека, за то, чтобы мы, в конце концов, не стали той неуправляемой массой, которой, однако, кто-то где-то управляет, и не уничтожили бы друг друга", — сказал митрополит.

В современном мире происходит "размывание внутреннего состояния человека", в том числе благодаря цифровым технологиям, считает архиерей. По его мнению, проблема, связанная с трагедией в Керчи, с одной стороны, заключается в нравственном и духовном падении, несостоятельности, а с другой — с беспределом в интернете.

"Учитывая все, что происходит в мире через интернет, в интернете, надо законодательно обратить внимание на то, как оградить общество, особенно молодое поколение, от той беды, которая может случиться, наподобие как в Керчи", — добавил глава Татарстанской митрополии.

На негативное влияние интернета и соцсетей на неокрепшее сознание указал и президент Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев.

"Сети — это мировое оружие, оно обращено как против государств, так и против индивидуальной личности, против вообще смысловых категорий, ради чего живет человек", — сказал Алекссев.

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Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек — 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Сам Росляков покончил с собой. Уголовное дело первоначально возбудили по статье о теракте, но затем переквалифицировали его на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.