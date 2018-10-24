Сирийский Дейр-эз-Зор подвергся очередному авиаудару коалиции

Ранее сообщалось, что США и их союзники по международной коалиции применили запрещенный международными резолюциями белый фосфор при бомбардировке города Хаджин.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Международная коалиция во главе с США нанесла очередной авиаудар по деревне ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результаты удара есть жертвы и раненые среди мирных жителей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение сирийского агентства SANA.

"Коалиция, заявляющая о борьбе с террористической группировкой ИГ*, провела ряд бомбардировок жилых районов в деревне ас-Суса и ее окрестностях на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сообщило агентство.

Агентство сообщило, что удары уничтожили один из домов мирных жителей, в результате чего есть погибшие и раненые, число которых не уточняется.

© Sputnik / Михаил Воскресенский США и их союзников обвинили в применении белого фосфора в Сирии

Как передает агентство, параллельно с бомбардировкой район накрыли артиллерийские залпы отрядов "Сирийских демократических сил". Этот альянс существует с 2015 года, тесно сотрудничает с США и состоит из курдских и арабских отрядов оппозиции.

Ранее в октябре агентство SANA сообщило, что 62 мирных жителя погибли в результате авиаударов коалиции по деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко ранее отмечал, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось захватить контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и ас-Суса.

*террористическая организация, запрещенная в России