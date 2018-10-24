Сирийский Дейр-эз-Зор подвергся очередному авиаудару коалиции

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Международная коалиция во главе с США нанесла очередной авиаудар по деревне ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, в результаты удара есть жертвы и раненые среди мирных жителей, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение сирийского агентства SANA.
"Коалиция, заявляющая о борьбе с террористической группировкой ИГ*, провела ряд бомбардировок жилых районов в деревне ас-Суса и ее окрестностях на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор", — сообщило агентство.
Агентство сообщило, что удары уничтожили один из домов мирных жителей, в результате чего есть погибшие и раненые, число которых не уточняется.
Ранее в октябре агентство SANA сообщило, что 62 мирных жителя погибли в результате авиаударов коалиции по деревням ас-Суса и аль-Бубадран в провинции Дейр-эз-Зор.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко ранее отмечал, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось захватить контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и ас-Суса.
*террористическая организация, запрещенная в России