Бастрыкин поручил передать дело вице-мэра Сочи в центральный аппарат СК РФ.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы работают по 23 адресам городских чиновников и руководителей муниципальных предприятий.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Официальный представитель СКР Сергей Петренко сообщил, что по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передано в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Сообщение размещено на официальном сайте Следственного комитета России.

© Sputnik / Виталий Белоусов Следственный комитет России распространил видео задержания вице-мэра Сочи

Как уже сообщалось, чиновник превысил свои полномочия, выдав при отсутствии законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращению подачи электроэнергии.

Председатель СК России поручил разработать план расследования и провести комплекс необходимых следственных действий, направленных как на фиксацию доказательств совершенного преступления, так и на проверку законности других принятых чиновником решений.

Фигурантами уголовного дела также стали экс-замначальника правового управления Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития города Александра Иванова, адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов, а также учредитель частной компании Игорь Строганов, который подозревается в даче взятки.

© Sputnik / Нина Зотина Руководство Сочи подозревают в превышении должностных полномочий

Чиновники вымогали за согласование строительства двух многоквартирных домов взятки в размере от 50 до 100 миллионов рублей.

Кроме того, задержаны главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города" Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Под стражу ранее был заключен первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит. Он оказался замешан в выдаче компании "Остринский" разрешения на строительство жилого комплекса, несмотря на многочисленные нарушения с ее стороны.