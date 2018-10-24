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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил передать дело вице-мэра Сочи в центральный аппарат СК РФ.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Новости
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Ранее сообщалось, что правоохранительные органы работают по 23 адресам городских чиновников и руководителей муниципальных предприятий.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Официальный представитель СКР Сергей Петренко сообщил, что по  поручению председателя  Следственного комитета России Александра Бастрыкина в целях наиболее полного, всестороннего и объективного расследования уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передано в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу. Сообщение размещено на официальном сайте Следственного комитета России.

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© Sputnik / Виталий Белоусов
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Как уже сообщалось, чиновник превысил свои полномочия, выдав при отсутствии законных оснований разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач, создав угрозу возникновения чрезвычайной ситуации и прекращению подачи электроэнергии.

Председатель СК России поручил разработать план расследования и провести комплекс необходимых следственных действий, направленных как на фиксацию доказательств совершенного преступления, так и на проверку законности других принятых чиновником решений.

Фигурантами уголовного дела также стали экс-замначальника правового управления Сочи Андрей Левентюк, заместитель директора департамента экономики и стратегического развития города Александра Иванова, адвокаты Николай Гребенюк и Алексей Литвинов, а также учредитель частной компании Игорь Строганов, который подозревается в даче взятки.

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© Sputnik / Нина Зотина
Руководство Сочи подозревают в превышении должностных полномочий
Чиновники вымогали за согласование строительства двух многоквартирных домов взятки в размере от 50 до 100 миллионов рублей.

Кроме того, задержаны главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города" Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Под стражу ранее был заключен  первый вице-мэр Сочи  Мугдин Чермит. Он оказался замешан в выдаче компании "Остринский" разрешения на строительство жилого комплекса, несмотря на многочисленные нарушения с ее стороны.

Теги:
Противодействие коррупции, борьба с коррупцией, Следственный комитет РФ, Александр Бастрыкин, Сочи, Россия


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