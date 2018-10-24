20:43 24 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.31
  • EUR74.86
Поиск
Обыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве

Мешок денег: Следком России опубликовал видео обыска в МУП "Водоканал" Сочи

© Sputnik / Михаил Воскресенский
Новости
Получить короткую ссылку
111 0 0

В Сочи возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали должностные лица городской администрации, пристав-исполнитель и директор МУП "Водоканал"

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Директор МУП города Сочи "Водоканал" Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение  многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе, сообщает Следственный комитет России.

На рабочих местах фигурантов и по местам их жительства проведены обыски.

Заместитель главы администрации Сочи, судебный пристав-исполнитель и директор МУП "Водоканал" задержаны, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.

Наручники. Архивное фото
© Sputnik / Виталий Белоусов
Следственный комитет России распространил видео задержания вице-мэра Сочи

Кроме того, задержаны главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города" Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Под стражу ранее был заключен  первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит. Он оказался замешан в выдаче компании "Остринский" разрешения на строительство жилого комплекса, несмотря на многочисленные нарушения с ее стороны.

Уголовные дела возбуждены как на основании материалов следствия, так и материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю и органами прокуратуры.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

Теги:
допросы, задержание, коррупция, аресты, Следственный департамент МВД РФ, Сочи, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Рейды в Цхинвале
    Сейф не спас

    В Южной Осетии разыскивают неизвестных, которые похитили из дома местного жителя сейф с огнестрельным и холодным оружием.

  • Одна из станций Бакинского метрополитена, фото из архива
    Соблюдайте порядок!

    В бакинском метро заявили, что причиной сбоя графика движения поездов стало недисциплинированное поведение пассажиров.

  • Тигран Саркисян на международном форуме Евразийская неделя (22 октября 2018). Еревaн
    Толчок для роста

    Глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян рассказывает о положительных результатах вступления Армении в ЕАЭС.

  • Женщина держит туфли в руках
    Красиво поет!

    Известную казахстанскую певицу подозревают в создании финансовой пирамиды, возбуждено уголовное дело.

  • Сотрудники Госкомитета национальной безопасности нашли в Баткенской области автомобиль, закопанный на глубине трех метров
    Заметая следы

    Сотрудники комитета нацбезопасности Киргизии нашли автомобиль, закопанный на глубине трех метров – в 2015 году он использовался для разбойного нападения.

  • Вооруженный пистолетом мужчина, архивное фото
    Нервный покупатель

    Минская милиция задержала мужчину, который, угрожая пистолетом, заставил кассира столичного магазина нарезать купленный им лимон.

  • Ручка и тетрадь
    К диктанту не готовы

    Только две партии новоизбранного парламента Латвии согласились принять участие во Всемирном диктанте по латышскому языку.

  • Мама с ребенок на Дне государства Литвы
    То, что всегда с тобой

    Сейм одобрил поправки к закону, по которым усыновленные иностранцами литовцы могут быть гражданами двух государств на протяжении всей жизни.

  • Președintele Parlamentului a avut o întrevedere cu noul Ambasador al Federației Ruse
    Давайте говорить!

    Спикер парламента Молдовы Андриан Канду заявил, что Кишинев заинтересован в развитии отношений с Москвой.

  • Рейды в Цхинвале
    Сейф не спас

    В Южной Осетии разыскивают неизвестных, которые похитили из дома местного жителя сейф с огнестрельным и холодным оружием.

  • Одна из станций Бакинского метрополитена, фото из архива
    Соблюдайте порядок!

    В бакинском метро заявили, что причиной сбоя графика движения поездов стало недисциплинированное поведение пассажиров.

  • Тигран Саркисян на международном форуме Евразийская неделя (22 октября 2018). Еревaн
    Толчок для роста

    Глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян рассказывает о положительных результатах вступления Армении в ЕАЭС.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Финальный матч Кубка Абхазии по футболу
Битва за Кубок Абхазии: как "Гагра" противостояла "Нарту"
Путин про герб США
Путин пошутил про герб США на встрече с помощником Трампа
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia