Мешок денег: Следком России опубликовал видео обыска в МУП "Водоканал" Сочи

В Сочи возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали должностные лица городской администрации, пристав-исполнитель и директор МУП "Водоканал"

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Директор МУП города Сочи "Водоканал" Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе, Директор МУП города Сочи "Водоканал" Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе, сообщает Следственный комитет России.





На рабочих местах фигурантов и по местам их жительства проведены обыски.

Заместитель главы администрации Сочи, судебный пристав-исполнитель и директор МУП "Водоканал" задержаны, следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении них мер пресечения в виде заключения под стражу.

© Sputnik / Виталий Белоусов Следственный комитет России распространил видео задержания вице-мэра Сочи

Кроме того, задержаны главный архитектор Краснодара Игорь Мазурок, вице-мэр Сочи по вопросам ЖКХ и председатель совета директоров АО "Спецавтохозяйство по уборке города" Юрий Паламарчук, директор департамента имущественных отношений администрации Сочи Владимир Пермяков.

Под стражу ранее был заключен первый вице-мэр Сочи Мугдин Чермит. Он оказался замешан в выдаче компании "Остринский" разрешения на строительство жилого комплекса, несмотря на многочисленные нарушения с ее стороны.

Уголовные дела возбуждены как на основании материалов следствия, так и материалов, предоставленных управлением ФСБ по краю и органами прокуратуры.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.