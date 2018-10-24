Стихийное бедствие обрушилось на Туапсе

В результате обильных осадков в Туапсинском районе произошло подтопление железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона Туапсе-Шепси, заявило ГУМЧС.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Город Туапсе накрыло стихийное бедствие, сильнейший ливень, смерч и шквалистый ветер привели к затоплению многих улиц города, серьёзным последствиям для транспортной системы.

По свидетельствам очевидцев, городские улицы превратились в сплошные бурлящие потоки, уносящие всё в сторону моря: автомобили, уличные холодильники, даже грузовики слабо могли сопротивляться, а дворы превратились в мутные озёра. Общественный транспорт и легковые автомобили не могли передвигаться по городу. Трудности возникли и у железнодорожников этого крупного узла.

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Задержки пассажирских поездов нет, сотрудниками СКЖД проводится обследование 4-х тоннелей на перегоне Индюк-Гойтх.

В связи со сложившейся обстановкой на территории Туапсинского района в ГУ МЧС по краю организована работа оперативного штаба. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка. На место выехала оперативная группа управления.

Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю следят за ситуацией. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram написал, что в Туапсинском районе введён режим чрезвычайной ситуации, из самых пострадавших районов уже организована эвакуация жителей, они размещаются в местах временного пребывания. Ситуация находится под контролем. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.

Как сообщалось ранее, ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило сочинцев о резком ухудшении погодных условий на куроорте в ближайшие три дня.