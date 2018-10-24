В Таиланде намерены чаще проверять документы у туристов

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Иммиграционная полиция Таиланда сообщила о начале строгих проверок иностранцев на предмет их легального нахождения в стране, передает РИА Новости со ссылкой на портал TourDom.ru.
По мнению сотрудников местных принимающих компаний, нововведение не доставит серьезных проблем туристам. И везде носить с собой оригинал паспорта им не придется. В туркомпаниях уверены, что если отдыхающий не находится в состоянии алкогольного опьянения, никто к нему придираться не станет. Достаточно носить с собой копии документов.
Тайская полиция любые подобные мероприятия в отношении туристов проводит максимально тактично.