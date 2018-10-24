В Таиланде намерены чаще проверять документы у туристов

Несмотря на известную во всем мире тактичность полицейских Тайланда, туристам придется иметь при себе хотя бы копии документов.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Иммиграционная полиция Таиланда сообщила о начале строгих проверок иностранцев на предмет их легального нахождения в стране, передает РИА Новости со ссылкой на портал TourDom.ru.

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Полиция намерена ежедневно устраивать проверки паспортов в местах скопления туристов – в ресторанах и магазинах, на дискотеках. Тех, у кого не окажется с собой удостоверяющих личность документов, могут задержать до получения оригинала паспорта. Причем водительские права или разрешение на работу приниматься не будут. Такие правила установлены до конца ноября.

По мнению сотрудников местных принимающих компаний, нововведение не доставит серьезных проблем туристам. И везде носить с собой оригинал паспорта им не придется. В туркомпаниях уверены, что если отдыхающий не находится в состоянии алкогольного опьянения, никто к нему придираться не станет. Достаточно носить с собой копии документов.

Тайская полиция любые подобные мероприятия в отношении туристов проводит максимально тактично.