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Пассажиры никогда не узнают: пилоты поделились рабочими секретами

© Sputnik / Илья Питалев
Новости
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Молодой пилот Энди Керр ни за что не расскажет о возрасте лайнера, на котором людям предстоит лететь.

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Пилоты не отрицают, что они не рассказывают авиапассажирам всей правды о последствиях турбулентности, террористической угрозе и качестве уборки на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

К примеру, летчики признаются, что им порой проблематично заметить аэропорт.

"Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт – внизу слишком много огней!" — откровенничает пилот одной из авиакомпаний.

Летчик Рон Вагнер говорит, что никогда бы не стал объяснять пассажирам, насколько опасна турбулентность. Он, как и его коллеги, просто настоятельно рекомендует пассажирам во время всего полета находиться в кресле пристегнутыми.

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"Если вы, конечно, не хотите оказаться прижатым к потолку, так как турбулентность может начаться в любой момент", — подчеркивает он.

Пилот Air China Верикс Лин отметил, что он никогда не расскажет пассажирам, если террорист начнет ему угрожать, утверждая, что на борту есть бомба.

"Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая считала бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета", — отметил он.

Молодой пилот Энди Керр не рассказывает о возрасте лайнера, на котором людям предстоит лететь.

"Я не упоминаю, что самолет, в котором мы находимся, был построен в 1968 году".

Рэндалл Каммингс скрывает от пассажиров, как мало времени уделяется уборке в перерывах между полетами.

Одномоторный четырехместных самолет Piper PA-28-161 на автомагистрали в Калифорнии
© AP Photo.
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"Иногда времени так мало, что уборщики просто собирают мусор, забирают наушники с пледами и уходят. Складные столики и прочие поверхности не дезинфицируются. Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом".

Его коллега, пилот Стюарт Ландау скромно замечает, что он вообще избегает неловких разговоров с пассажирами.

Подкинуло до потолка: пассажирка попавшего в турбулентность самолета о ЧП>>

"Если бы я ошибся или сделал что-то глупое, то пассажиры бы об этом не узнали. Есть вещи, которые лучше оставить невысказанными".

Теги:
секреты, пилоты


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