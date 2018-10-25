Жуткие кадры из Туапсе: фуру смыло мощным потоком воды

В результате обильных осадков в Туапсинском районе произошло подтопление железнодорожных станций Гойтх и Пшиш, перегона Туапсе-Шепси, заявило ГУМЧС.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Практически целую фуру смыло мощным потоком воды, кульминацией чего стало столкновение с железнодорожным мостом и мгновенное разрушение, передает

Практически целую фуру смыло мощным потоком воды, кульминацией чего стало столкновение с железнодорожным мостом и мгновенное разрушение, передает телеграмм канал "Сочи Онлайн".

В связи со сложившейся обстановкой на территории Туапсинского района в ГУ МЧС по краю организована работа оперативного штаба. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка. На место выехала оперативная группа управления.

© Sputnik / Геннадий Аносов Стихийное бедствие обрушилось на Туапсе

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю следят за ситуацией. Проводится комплекс мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения.

В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram написал, что в Туапсинском районе введён режим чрезвычайной ситуации, из самых пострадавших районов уже организована эвакуация жителей, они размещаются в местах временного пребывания. Ситуация находится под контролем. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.

Как сообщалось ранее, ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило сочинцев о резком ухудшении погодных условий на курорте в ближайшие три дня.