Жуткие кадры из Туапсе: фуру смыло мощным потоком воды

В связи со сложившейся обстановкой на территории Туапсинского района в ГУ МЧС по краю организована работа оперативного штаба. В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка. На место выехала оперативная группа управления.
В свою очередь губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на своей странице в Instagram написал, что в Туапсинском районе введён режим чрезвычайной ситуации, из самых пострадавших районов уже организована эвакуация жителей, они размещаются в местах временного пребывания. Ситуация находится под контролем. Все службы переведены на круглосуточный усиленный режим работы.
Как сообщалось ранее, ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредило сочинцев о резком ухудшении погодных условий на курорте в ближайшие три дня.