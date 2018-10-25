Дорожное сообщение с Сочи прервано из-за обрушевшегося моста

Администрация города Сочи рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок, по расчетам специалистов полноценное восстановление движения по федеральной трассе может занять до двух суток.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Движение по федеральной трассе прервано, власти призывают автомобилистов воздержаться от поездок. Об этом на своей странице в Facebook написал сотрудник администрации города Сочи Микаэл Нерсесян.

"В районе населенного пункта Макопсе поврежден мост – разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. К месту происшествия стянута техника, однако высокий уровень воды пока не позволяет начать восстановительные работы. Они начнутся как только спадет вода", — отмечает он.

Помимо этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже.

"Ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго", — сообщает Нерсесян.

За ночь в Лазаревском районе повалило около 30 деревьев. В Адлерском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений – с утра созданные районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба.