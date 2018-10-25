Дорогу в Сочи начнут восстанавливать только после ливней и спада уровня рек

Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik. Дорожники ликвидируют последствия стихии, как только прекратятся ливни и понизится уровень воды в реке Макопсе, сообщает Упрдор "Черноморье".

Автомобильное сообщение между Туапсе и Лазаревским районом Сочи было прервано в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября. Стихия разрушила 20-метровый участок федеральной трассы.

© Facebook/Кристина Мруг Поврежденный мост в районе Макопсе

"Дорожники приступят к ликвидации последствий стихии одновременно с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке. Сейчас, в условиях непрекращающегося паводка, проведение работ невозможно. В настоящее время в районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов", – говорится в сообщении.

Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту нет. Ситуация находится на контроле Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье".

Движение по федеральной трассе прервано, власти призывают автомобилистов воздержаться от поездок.

© Фото: VK/Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы. Участок трассы между Туапсе и Лазаревским районом Сочи разрушенного в результате аномального паводка на реке Макопсе ночью 25 октября

Помимо этого, на федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже.

За ночь в Лазаревском районе повалило около 30 деревьев. В Адлерском и Лазаревском районах есть локальные подтопления частных домовладений – с утра созданные районными администрациями комиссии начнут подворовые обходы для оценки ущерба.