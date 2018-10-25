Жуть в Cочи и не только: социальные сети о разгуле стихии на Кубани

Сария Кварацхелия, Sputnik
Разгул стихии на Кубани 24 и 25 октября стал причиной разрушения магистралей.
Центр Сочи не пострадал от стихии.
Из-за аномальных дождей поднялся уровень воды в реке Агой, это стало причиной смыва моста.
"Был мост. Нет моста", – лаконично прокомментировала пользователь Instagram Зоя Ильф, которая выложила видео в сети.
В Туапсе же после ливней подтопило улицы. Мощные потоки воды унесли припаркованные легковушки.
Наводнение унесло и целую бытовку.
"Плывущая бытовка, затопленная девятка, центральная улица Туапсе", – с грустным смайликом прокомментировали видео от очевидца в новостном аккаунте Sochi _online.
Блогер Константин Будилко опубликовал видео бурлящей реки, которые пользователи соцсетей назвали жутью.
"25 октября, Хостинская больница через речку. По подоконник затопило все", – опубликовал видео пользователь YouTube Сергей Шинкарев.