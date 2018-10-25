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Наводнение в Туапсе

Жуть в Cочи и не только: социальные сети о разгуле стихии на Кубани

© Фото: VK/Оксана Сенченко
Новости
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24 и 25 октября на Кубани разыгралась стихия, сильные дожди стали причиной подтопления и разрушения магистралей. Очевидцы снимали последствия на смартфоны и публиковали в соцсетях. Sputnik сделал подборку самых ярких свидетельств.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Разгул стихии на Кубани 24 и 25 октября стал причиной разрушения магистралей.

Центр Сочи не пострадал от стихии.

Из-за аномальных дождей поднялся уровень воды в реке Агой, это стало причиной смыва моста.

"Был мост. Нет моста", – лаконично прокомментировала пользователь Instagram Зоя Ильф, которая выложила видео в сети.

В Туапсе же после ливней подтопило улицы. Мощные потоки воды унесли припаркованные легковушки.

Наводнение унесло и целую бытовку.

"Плывущая бытовка, затопленная девятка, центральная улица Туапсе", – с грустным смайликом прокомментировали видео от очевидца в новостном аккаунте Sochi _online.

Блогер Константин Будилко опубликовал видео бурлящей реки, которые пользователи соцсетей назвали жутью.

"25 октября, Хостинская  больница через речку. По подоконник затопило все", – опубликовал видео пользователь YouTube Сергей Шинкарев.

 

Теги:
наводнение, МЧС России, Сочи, Россия


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