Избиение водителя офицером ГИБДД попало на камеру

Офицер полиции в Дагестане стал фигурантом уголовного дела об избиении местного жителя.

СУХУМ, 25 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело в отношении начальника ОГИБДД отдела МВД России по Буйнакскому району. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Следствием установлено, что в начале октября 2018 года подозреваемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, путем преграждения дороги на своем автомобиле добился остановки на улице Советская города Буйнакска автомашины "Газель" под управлением местного жителя.

Явно выходя за пределы своих служебных полномочий, полицейский, используя ненормативную лексику, потребовал от водителя представить документы на транспортное средство и водительское удостоверение, извлек ключи из замка зажигания автомобиля и бросил их на проезжую часть. После этого он нанес водителю удары в область головы и шеи и уехал с места происшествия.

В результате незаконных действий сотрудника полиции, существенно нарушены конституционные права и законные интересы мужчины, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы государства, что выразилось в подрыве авторитета органов государственной власти, а именно органов внутренних дел.

Подозреваемый задержан в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств вины подозреваемого. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.