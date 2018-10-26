Россиянам рекомендовали получить новый полис ОМС до 1 ноября

Обмен полисов нового образца возобновится только с января 2019 года.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Новый полис обязательного медицинского страхования (ОМС) можно получить до 1 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт столичного фонда ОМС.

"Московский городской фонд ОМС информирует всех застрахованных лиц о законном праве сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса обязательного медицинского страхования не позднее 1 ноября. Напомним, что сменить страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион", — говорится в сообщении.

Введение единого полиса обусловлено большим количеством его разновидностей по всей стране. С момента принятия нового закона и введением полиса ОМС единого образца начала работать система взаиморасчетов между субъектами РФ по оплате медицинской помощи, полученной застрахованными гражданами за пределами региона страхования.

Летом 2017 года на встрече президентов Абхазии и России было подписано Соглашение "О сотрудничестве в области организации страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Абхазии, в системе обязательного медицинского страхования России и оказания им медицинской помощи в медицинских организациях РФ".

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

Оформление российских полисов ОМС началось в Абхазии в середине мая.