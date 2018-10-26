Число погибших из-за разгула стихии на Кубани выросло

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Число погибших в результате мощного циклона в Краснодарском крае увеличилось до шести, еще трое пострадали, остается неизвестной судьба одного человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

"По уточненным данным, в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае погибли шесть человек", — сказал собеседник агентства.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.