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Николай Караченцов

Умер Николай Караченцов

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Информацию о смерти актера подтвердила его супруга Людмила Поргина.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Народный артист России Николай Караченцов от остановки сердца скончался в Москве в возрасте 73 лет, сообщает RT.

Сын артиста Андрей Караченцов сообщил РИА Новости, что прощание пройдет в театре "Ленком", даты уточняются.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.

Актер Николай Караченцов в феврале 2005 года в Москве попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить свою артистическую карьеру в театре "Ленком" и кинематографе.

Актер театра и кино, народный артист России Николай Петрович Караченцов родился 27 октября 1944 года. В 1967 году Караченцов с отличием окончил Школу-студию МХАТ (руководитель курса — профессор Виктор Монюков). В числе десяти лучших выпускников был направлен по распределению в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года — "Ленком"). С тех пор с этим театром была связана вся дальнейшая судьба актера.



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