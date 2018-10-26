Более 11 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Из-за сильного дождя, грозы и ветра число жителей Краснодарского края, оставшихся без электроснабжения, выросло до 11,1 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в Туапсинском и Апшеронском районах, Адлерском, Лазаревском и Дагомысском районах города Сочи (около 11,1 тысячи человек)… Мощность отключенных потребителей – 5,9 МВт", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рейс поезда Москва-Сухум отменен из-за разрушений пути в Сочи

Отмечается, что дополнительно к аварийно-восстановительным работам привлечены 40 бригад в составе 206 человек и 46 единиц техники.

При этом подчеркивается, что восстановление электроснабжения серьезно затруднено из-за затопления домов и электроустановок потребителей.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. По предварительной информации, шесть человек погибло, один – пропал без вести. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.