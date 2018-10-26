13:10 26 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.75
  • EUR74.99
Поиск
Ликвидация последствий подтопления на Кубани

Более 11 тысяч человек остались без электричества в Краснодарском крае

© Sputnik / Владислав Щеколдин
Новости
Получить короткую ссылку
24 0 0

Восстановление электроснабжения в Краснодарском крае идет в круглосуточном режиме.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Из-за сильного дождя, грозы и ветра число жителей Краснодарского края, оставшихся без электроснабжения, выросло до 11,1 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минэнерго России.

"Без электроснабжения остаются: бытовые потребители в Туапсинском и Апшеронском районах, Адлерском, Лазаревском и Дагомысском районах города Сочи (около 11,1 тысячи человек)… Мощность отключенных потребителей – 5,9 МВт", — говорится в сообщении.

Сухумский вокзал
© Sputnik / Илона Хварцкия
Рейс поезда Москва-Сухум отменен из-за разрушений пути в Сочи

Отмечается, что дополнительно к аварийно-восстановительным работам привлечены 40 бригад в составе 206 человек и 46 единиц техники.

При этом подчеркивается, что восстановление электроснабжения серьезно затруднено из-за затопления домов и электроустановок потребителей.

В связи с дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. По последним данным, было подтоплено 1846 домовладений, где проживают более пяти тысяч человек. По предварительной информации, шесть человек погибло, один – пропал без вести. В территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. Для контроля за ходом ликвидации последствий циклона в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев. Как сообщают региональные власти, в течение ближайших суток уменьшения осадков не предвидится.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

  • Трамвай 71-911 City Star
    Ничего не понимаем!

    МИД Латвии распространил заявление, что "не понимает решения", принятого Даугавпилсской думой по поводу закупки трамваев в Твери.

  • Роландас Паксас
    К выборам не допущен

    Литовский Сейм отклонил поправки, позволяющие бывшему президенту республики Роландасу Паксасу избираться на высшие должности.

  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
    Визит откладывается

    Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о переносе пасторского визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в республику.

  • Девушка в сауне, архивное фото
    В парилку через ЗАГС

    В сауны Душанбе перестали пускать неженатые пары. Теперь в банях могут попариться только те, кто официально зарегистрировал отношения в ЗАГСе.

  • Молоток
    Терроризм не пройдет!

    Суд Узбекистана приговорил жителя страны к девяти годам лишения свободы за попытку уехать воевать в Сирию на стороне террористов.

  • Зал заседаний Рийгикогу
    Языковой вопрос

    Депутаты Рийгикогу отклонили скандальный законопроект о десятикратном увеличении штрафов за недостаточное знание эстонского языка.

  • Учения в Южной Осетии
    Борьба с дронами

    Российские военные в Южной Осетии впервые отработали методы борьбы с беспилотниками с учетом сирийского боевого опыта.

  • Вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов
    Новый мир

    Вице-премьер Азербайджана рассказал, какие проблемы необходимо решить, чтобы достигнуть устойчивого развития.

  • Газопровод из России в Армению
    Сочтемся!

    Армения готова обсудить с Россией расчет за поставки газа в рублях, заявил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов республики.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Все коммунальные службы Сочи переведены на усиленный режим работы.
Удар по Сочи: последствия непогоды в городе-курорте
Умер знаменитый актер Николай Караченцов
Лучшие роли Николая Караченцова
Пеллеты - новый мировой тренд
Пеллеты - новый мировой тренд

Соцсети

Sputnikabkhazia