Следком России завел уголовное дело по гибели людей при стихии на Кубани

Стихия обрушилась на юг Краснодарского края в ночь с 24 на 25 октября, есть жертвы.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в результате разгула стихии на Кубани 24 и 25 октября, сообщается на сайте ведомства.

© Sputnik / Николай Хижняк Число погибших из-за разгула стихии на Кубани выросло

По данным следствия, 24 октября 2018 года резкое ухудшение погоды и выпадение обильных осадков в Туапсинском районе стало причиной гибели 71-летней женщины.

"Ее тело было обнаружено у своего частного дома в селе Кривенковском. Позднее в этом же населенном пункте в затопленной водой квартире на первом этаже было обнаружено тело 81-летнего мужчины. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, их смерть наступила в результате асфиксии при утопления в воде", – говорится в сообщении.

В следственные органы поступило заявление об исчезновении 67-летней женщины. По данным комитета, сильное течение унесло ее в водосточную яму. Судьба женщины до сих пор неизвестна.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

В Следственный комитет поступило сообщение о трех жертвах в станице Кабардинская Апшеронского района и одной жертвы в Хадыженске. Следователи выехали на места происшествий, ведутся доследственные проверки.