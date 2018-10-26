В Приморье рухнул мост с большегрузом: погиб человек

Автомобильный мост в Приморье обрушился во время проезда по нему большегруза.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Фура, которая шла по мосту в момент его обрушения в Приморье, придавила легковую машину, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, погиб один человек, но информация уточняется, так как неизвестно, сколько человек находилось в легковой машине, которую придавил большегруз.

В настоящее время специалисты растаскивают машины. Привлечено 12 человек и 4 единицы техники.

"Поступило сообщение о том, что в Михайловском районе Приморского края на 5 км автодороги Осиновка — Рудная Пристань произошло обрушение двух пролетов моста через реку Осиновка, по предварительным данным, из-за проезда большегрузного автомобиля", — говорится в сообщении.

МЧС России сообщает, что по предварительным данным, причиной обрушения автомобильного моста стал проезд по нему большегрузного автомобиля.