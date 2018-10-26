Движение поездов в Сочи частично восстановлено

Оперативный штаб ОАО "РЖД" поставил задачу открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток.

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Движение поездов на перегоне Шепси – Водопадный Краснодарского региона Северо-Кавказской железной дороги восстановлено, сообщает РЖД.

Железнодорожный мост на перегоне Шепси – Водопадный восстановлен, он был поврежден в результате наводнения, движение поездов открыто по одному из двух путей.

"Это позволит обеспечить движение поездов на участке Адлер – Туапсе и отправить поезда, задержанные в районе станции Туапсе, обратно в Сочи, где пассажиры смогут воспользоваться альтернативными видами транспорта или разместиться в гостиницах до полного восстановления движения поездов", — говорится в сообщении.

© Sputnik / Илона Хварцкия Рейс поезда Москва-Сухум отменен из-за разрушений пути в Сочи

Работы по восстановлению пути на участке Туапсе – Кривенковская продолжаются. Оперативным штабом ОАО "РЖД" поставлена задача открыть движение между Краснодаром и Туапсе в течение ближайших суток. Таким образом, железнодорожное сообщение с Сочи будет восстановлено.

После восстановления движения на участке Туапсе – Адлер отправлено 4 пассажирских поезда и запущен пригородный электропоезд.

Кроме того, начал движение пригородный электропоезд "Ласточка", курсирующего между станциями Туапсе и Имеретинский курорт.