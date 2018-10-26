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Стали известны лучшие оптические иллюзии 2018 года

© Фото: Randy Jacob
Новости
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Люди воспринимают окружающий мир как данность, поэтому зачастую не замечают, как наш мозг обманывает своих же хозяев.

СУХУМ, 26 окт — Sputnik. Названы победители конкурса на "Лучшую оптическую иллюзию года" (Best Illusion Of The Year Contest), сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Daily Mail.

Первое место и три тысячи долларов призовых достались японскому математику Кокичи Сугихаре за работу "Трехсмысленный объект" (Triply Ambiguous Object). Иллюзия представляет собой двухмерное изображение прямоугольной структуры с флагштоком, которое видится по-разному с трех точек обзора.

Второе место занял ролик ученых из Университета Западной Англии в Бристоле и Лондонского городского университета. Они представили жюри иллюзию с множеством цветных точек, меняющих направление движения при добавлении фона. Авторы проекта заработали две тысячи долларов.

На третьем месте расположилась иллюзия "Вид глазами червя" (A Worm's Eye View), созданная учеными из британского Университета Сандерленда. Ее смысл в том, что мозг "сбивают с толку" сменой цветов и направления движения полос.



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