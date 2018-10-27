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Ликвидация последствий наводнения на Кубани

Восстановлено движение транспорта по трассе Джубга - Сочи

© Sputnik / Николай Хижняк
Новости
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Движение на пострадавшем от стихии участке трассы А-147 в поселке Макопсе Краснодарского края восстановлено досрочно.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. На 91-ом километре трассы Джубга — Сочи завершены ремонтные работы по восстановлению подхода к мосту через реку Макопсе. В 05:05 27 октября, на пять часов раньше ожидаемого срока, по двум полосам открыли движение транспорта в штатном режиме, сообщают в ФКУ Упрдор "Черноморье".

Ликвидация последствий подтопления на Кубани
© Sputnik / Николай Хижняк
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Мост через реку Макопсе вместе с подходами открыт для движения без ограничений для грузового, легкового и общественного транспорта. Автомобильное сообщение между городами Сочи и Туапсе возобновлено в полном объеме.

Дорожники смонтировали защитное сооружение из 130 сборных бетонных конструкций, устроили земполотно и дорожную одежду пострадавшего участка, использовав для этого 2435 кубометров инертного материала. На восстановленном участке мостового подхода нанесена разметка.

​К ликвидации последствий стихии привлекли 36 специалистов и 49 единиц техники. Работы велись в круглосуточном режиме.

​Для контроля за ситуацией на месте продолжает работу оперативный штаб под руководством начальника подведомственного Федеральному дорожному агентству ФКУ Упрдор "Черноморье" Владимира Кужеля.

Из-за обильных осадков и мощного потока паводковых вод реки Макопсе в ночь с 24 на 25 октября на 91-м км трассы А-147 Джубга — Сочи произошел размыв насыпи на примыкании к опоре моста  и обвал дорожного полотна. Было разрушено около 200 квадратным метров автодороги.

Теги:
трассы, транспорт, Сочи


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