В результате разгула стихии в Краснодарском крае пострадали 60 человек

В результате разгула стихии в Краснодарском крае пострадало 60 человек, шестеро погибли, судьба еще двоих человек остается неизвестной.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. По последним данным, в результате наводнения и схода селей в Краснодарском крае пострадали 60 человек, еще шестеро погибли, двое пропали без вести, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

© Sputnik / Владислав Щеколдин В Сочи подсчитали запасы продуктов питания и топлива

В настоящее время госпитализированы девять человек, 51 получил медицинскую помощь амбулаторно.

В связи с дождями в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

Ранее МЧС России сообщало о шести погибших, одной пропавшей без вести и 13 пострадавших.

