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Механизированный мост для восстановления транспортного сообщения в Приморье. Архивное фото

При обрушении моста в Приморье погибли женщина и ребенок

Пресс-служба МЧС РФ
Новости
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Жертвами трагедии под селом Осиновка в Приморском крае стали женщина и трехлетняя девочка. Ранее сообщалось лишь об одном погибшем.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Женщина и ребенок погибли при обрушении моста в Приморье в автомобиле, который зажало скатившейся фурой, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управлении МЧС.

Обрушение автомобильного моста в Приморье
Пресс-служба АО "Примавтодор"
В Приморье рухнул мост с большегрузом: погиб человек

Ранее говорилось об одном погибшем.

Большегруз несколько часов перегружали, чтобы извлечь легковой автомобиль из-под его прицепа. По словам спасателей, у находившихся в салоне зажатой иномарки 25-летней женщины и трехлетней девочки не было шансов выжить.

Автомобильный мост под селом Осиновка обрушился в пятницу 26 октября во время проезда по нему большегрузного автомобиля. Грузовик в момент обрушения моста придавил легковую машину.
По данным краевых властей, предварительной причиной обрушения моста  стало превышение максимально допустимого веса фуры в полтора раза.

В отношении водителя грузовика составлен административный протокол по статьям 12.33 КоАП ("Повреждение дорог"), 12.16 ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги"), 12.37 ("Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"), а также по статье 11.23 ("Управление транспортным средством либо выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля, нарушение лицом, управляющим транспортным средством для перевозки грузов и (или) пассажиров, режима труда и отдыха").

По данным полиции, мост построили в 1965 году, он состоял из шести пролетов, 40 однорядных опор и имел ограничение по общей массе 20 тонн, соответствующие дорожные знаки стояли в обоих направлениях. Разрушены десять двойных опор моста, балка моста, а также четыре плиты проезжей части.



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