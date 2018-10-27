Боя не будет: соперник Батала Чежия дисквалифицирован за лишний вес

Батал Чежия и Константин Питернов должны были выйти на боксерский ринг в рамках вечера профессионального бокса во Владимире 27 октября.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Соперник Батала Чежия, трехкратный чемпион России, чемпион Евразии Константин Питернов был дисквалифицирован из-за лишнего веса, сообщил Sputnik абхазский спортсмен.

© Sputnik / Томас Тхайцук Батал Чежия встретится на ринге с трехкратным чемпионом России

Боксеры должны были выйти на рейтинговый бой в рамках вечера профессионального бокса во Владимире вечером 27 октября.

"У нас должна была быть весовая категория до 76 килограмм, мой вес соответствует положенным параметрам, а соперник приехал с весом более 83 килограммов, перевес более чем в семь килограммов. Организаторы турнира не допустили его к бою", — рассказал Чежия.

Победу было решено присудить абхазскому спортсмену, однако Батал Чежия и его команда отказались от этого.

"Мы с командой решили, что победа без боя не нужна. Будет зафиксировано, что бой не состоялся", — сообщил он.

Батал Чежия рассказал, что не ожидал такого исхода, он готовился к предстоящему поединку два с половиной месяца.

"Я знал, что соперник выше по весовой категории, но мне сказали, что он сбросит вес и мы проведем бой", — подчеркнул боксер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чежия: эмоциям на ринге не место

В мировом рейтинге профессиональных боксеров Батал Чежия на 250 месте, а в России, он входит в десятку лучших боксеров.

Встреча профессиональных боксеров должна была состояться на новым Ледовом комплексе "Владимир" и под эгидой Федерации профессионального бокса России.

Другой заявленный бой вечера во Владимире состоится. Впервые за пояс чемпиона мира по версии Всемирной федерации профессионального бокса поборется владимирский боксер Вагинак Тамразян, ему будет противостоять Мфаумэ Мфаумэ из Танзании.

Батал Чежия – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В течение 2017 года Батал Чежия победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.

Батал Чежия уже провел семь боев на профессиональном ринге. Во всех боях он одержал победу.