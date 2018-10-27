14:24 27 Октября 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.63
  • EUR74.67
Поиск
Ситуация на железнодорожной станции Горячий Ключ в Краснодарском крае

РЖД постепенно вводят в график задержанные в Краснодарском крае поезда

© Sputnik / Георгий Зимарев
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

В Краснодарском крае постепенно вводят в график пассажирские поезда, которые были задержаны из-за разгула стихии.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. РЖД постепенно вводят в график пассажирские поезда, задержанные из-за наводнения в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости.

Сочи затопило из-за проливных дождей
© Sputnik / Екатерина Лызлова
В результате разгула стихии в Краснодарском крае пострадали 60 человек

Кроме того, в связи с восстановлением движения поездов по временной схеме на участке Туапсе — Горячий Ключ принято решение о назначении дополнительных поездов. Их перечень и время отправления будет разработан в ближайшее время.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения и схода селей. РЖД в пятницу заявили о частичном восстановлении движения и временной схеме перевозок пассажиров "автобус плюс электричка".

В связи с ливневыми дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Корова, архивное фото
    В западне

    Корова и собака, провалившиеся в канализационные люки в Атырау, смогли выбраться только с помощью спасателей.

  • Гашиш. Архивное фото
    "Честная" сделка

    Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кыргызстана задержала парня, который хотел обменять 718 граммов гашиша на иномарку.

  • Задержанный в наручниках
    Качу, куда хочу!

    В Беларуси нетрезвый велосипедист подрался с остановившим его инспектором ГАИ – дебоширу грозит до шести лет тюрьмы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Пресс-дайджест

Мультимедиа

Актер театра Ленком Николай Караченцов ведет передачу Голубой огонек.
"Я тебя никогда не забуду": легендарный Николай Караченцов
Задержание террористов
Опубликованы кадры задержания боевиков, готовивших теракты в Москве
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia