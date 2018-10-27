РЖД постепенно вводят в график задержанные в Краснодарском крае поезда

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. РЖД постепенно вводят в график пассажирские поезда, задержанные из-за наводнения в Краснодарском крае, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Екатерина Лызлова В результате разгула стихии в Краснодарском крае пострадали 60 человек

Кроме того, в связи с восстановлением движения поездов по временной схеме на участке Туапсе — Горячий Ключ принято решение о назначении дополнительных поездов. Их перечень и время отправления будет разработан в ближайшее время.

Поезда в Краснодарском крае были задержаны и отменены из-за наводнения и схода селей. РЖД в пятницу заявили о частичном восстановлении движения и временной схеме перевозок пассажиров "автобус плюс электричка".

В связи с ливневыми дождями в среду в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошли подтопления. На территориях введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы, идут подворовые обходы для оценки ущерба от стихии. По уточненным данным, погибли шесть человек, пострадали 60, неизвестна судьба двух человек. Региональные власти сообщили о начале выплат компенсаций и единовременных выплат пострадавшим в результате ЧС.